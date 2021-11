Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 23 novembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox in amore sai che c’è questa Venere un po’ contraria, il che non vuol dire che tutte le storie debbano finire, ma che sono in procinto di variare. Questo è un cielo che può essere un po’ spigoloso anche per chi è fortemente innamorato, perché magari è difficile trovare un punto di incontro, perché chi vuole cambiare casa non ha l’occasione per farlo. Però attenzione: questo è un cielo sempre segnato da Giove e Saturo favorevoli, quindi alla fine, anche se non sei più convinto da una situazione, potrà nascere un qualcosa che verrà a tuo favore. Certe coppie hanno mutato la propria esistenza anche per eventi particolari che sono accaduti di recente.

Lo Scorpione ha un problema da risolvere: quando parti all’attacco diventi piuttosto impetuoso, forse qualcuno addirittura pensa che tu sia ingestibile. In realtà ti è capitato tante volte di andare avanti un po’ a testa bassa e poi tornare sui tuoi passi: per evitare situazioni del genere, rifletti bene prima di dire delle cose che potrebbero offendere o metterti in una situazione spiacevole. Venere favorevole aiuta l’amore, anche dei cuori solitari.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: il Sole ha iniziato un transito molto importante da poche ore, quindi abbiamo una situazione astrologica utile. Chi ha qualche anno in più, delle certezze, ha raggiunto la maturità, potrebbe pensare anche a una vita diversa. Non per tutti ma per molti, potrebbe esserci in corso un progetto importante: anche quello di andare a vivere fuori dal caos e più serenamente. Il contatto con la natura per il Sagittario è basilare. Tanti Sagittario hanno come sogno nel cassetto quello di acquistare una casetta in campagna, per avere un qualcosa di bello da curare. È un oroscopo molto intenso per chi vuole innamorarsi.

