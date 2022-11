Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che come ogni giorni propone le sue frequenze su Radio Latte e Miele si concentra sui segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Ecco quali sono le previsioni della giornata di oggi 23 novembre 2022 per questi quattro segni, come sempre alle prese con alti e bassi.

Oroscopo Branko settimanale 25 novembre 1 dicembre/ Previsioni Ariete, Leone e...

Oroscopo di Paolo Fox: la giornata di Leone e Vergine

Leone, Che cos’è successo negli ultimi giorni? Perché, dagli inizi di novembre, hai dovuto combattere con una situazione un po’ difficile: c’è chi ha avuto un problema in famiglia, chi delle dispute d’amore e chi si è scontrato sul lavoro. Cerca di superare polemiche e imbarazzi: ti sei scoperto molto più forte e quindi, qualsiasi cosa tu abbia vissuto, adesso sei più libero di agire e di rappresentarti, come se ti fossi sbloccato. A volte ci vuole, da parte del destino, anche una sorta di “schiaffo” che risvegli ed è proprio quello che è capitato di recente: di fronte a una situazione, anche piuttosto pesante, tu hai capito di essere più forte di quanto immaginavi.

Oroscopo Branko settimanale 25 novembre 1 dicembre/ Previsioni Toro, Scorpione...

Vergine, Ecco giornate di pausa. Contiamo fino a dieci e anzi, aspettiamo la fine del mese: meglio. Prima di imporci, di mettere alcune situazioni in capo a tutto il resto, perché si rischia di sbagliare. Poi ci sarà anche chi, in questa settimana, dovrà prendersi un po’ di pausa e magari semplicemente risolvere un problema fisico, personale. Discutere in continuazione potrebbe provocare fastidi anche a livello fisico: calma e sangue freddo.

Oroscopo di Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, previsioni

Bilancia, Settimana interessante e la giornata di oggi sviluppa emozioni utili. È molto importante ritrovare la passione, all’interno della coppia, anche perché, in questo periodo, le stelle invitano a fare delle proposte, a parlare d’amore. Tutti quelli che vogliono vivere nuove storie sono veramente pronti a fare qualcosa in più. Non è stato facile mantenere la calma, ma chi fin’ora ha mantenuto la propria posizione è già a buon punto: da qui in poi, si viaggia meglio.

Oroscopo Branko settimanale 25 novembre 1 dicembre/ Previsioni Gemelli, Vergine...

Scorpione, Lo Scorpione ama le passioni coinvolgenti, struggenti e questo va bene, però attenzione a non dare spazio a un amore che non è del tutto ricambiato oppure a quelle persone che sembra che ci stiano, poi non ci stanno o che magari vogliono tenere le redini del rapporto: lo Scorpione è un segno d’acqua e può fingere di abbassare la cresta, ma poi non è disponibile a farsi comandare. Nei rapporti d’amore, soprattutto in quelli che, nelle prime due settimane di questo mese, hanno generato un conflitto, ci vuole un po’ di prudenza. Se restano contrasti con alcune persone, meglio non lanciarsi in polemiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA