Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 novembre 2022/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Per questo mercoledì vediamo cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele per quanto riguarda questo quartetto di segni: le previsioni per la giornata per quanto riguarda Ariete, Toro, Gemelli e Cancro mentre la settimana si avvicina al weekend.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, le previsioni

Ariete, Tu hai una grande qualità: la perseveranza e un grande difetto: l’andare di corsa. Non sono pochi i nati Ariete che vorrebbero avere già quello che si prevede essere molto importante, in vista del 2023. L’amore ha bisogno di maggiori attenzione e le coppie che hanno avuto difficoltà dovranno stare un po’ più attente nel rapporto. Mi piace questo cielo, ma se aspetti un riscatto o una risposta per una questione legale, sarà da gennaio e ancora di più da febbraio che avremo delle soluzioni.

Oroscopo Branko settimanale 25 novembre 1 dicembre/ Previsioni Ariete, Leone e...

Toro, Tutto può accadere! Una separazione lampo, un matrimonio fulmineo: in entrambi i casi, tutto viene fatto con soddisfazione e pensando a un futuro migliore. È come se, da qualche tempo, tu avessi bisogno di mettere in chiaro quello che fai: c’è qualcosa da dire, da ribadire? Da questo punto di vista, devo dire che queste sono giornate davvero emblematiche.

Oroscopo Branko settimanale 25 novembre 1 dicembre/ Previsioni Toro, Scorpione...

Oroscopo Paolo Fox: tutto su Gemelli e Cancro

Gemelli, È probabile che tu abbia dovuto affrontare delle situazioni imbarazzanti: ecco perché sto raccomandando di non fare passi falsi. Forse, anche se sei arrabbiato e se vuoi prendertela con qualcuno, in questo momento è necessario essere cauti. Chi ha tentato inutilmente di riuscire a far valere e prevalere le proprie ragioni dovrà aspettare dicembre, perché si calmino un po’ le acque. Si tratta di un periodo passeggero, ma se dominano le incertezze, anche in amore potranno nascere delle difficoltà.

Cancro, Questo mercoledì permette di guardare al futuro con tranquillità: determinazione e perseveranza portano sempre a raggiungere nuovi traguardi. In un quadro generale di grandi battaglie, iniziate durante l’estate, adesso arrivano le prime vittorie: fase ideale per iniziare anche un amore. Chi ti ha dato contro, negli ultimi tempi, ora resterà di stucco, perché stai facendo le cose meglio o hai avuto maggiori risultati: ti prenderai una bella soddisfazione.

Oroscopo Branko settimanale 25 novembre 1 dicembre/ Previsioni Gemelli, Vergine...

© RIPRODUZIONE RISERVATA