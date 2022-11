Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

E’ arrivata la giornata di mercoledì con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni in onda come ogni giorno su Radio Latte e Miele. Ultimi quattro segni dello Zodiaco sotto osservazione, tocca a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci scoprire cosa c’è da aspettarsi mentre la settimana entra nella sua seconda parte.

Oroscopo Branko settimanale 25 novembre 1 dicembre/ Previsioni Ariete, Leone e...

Oroscopo Paolo Fox: le stelle per Sagittario e Capricorno

Oroscopo Sagittario

Le giornate di giovedì e venerdì vedranno la presenza di 5 pianeti nel segno. Tu hai sempre grandi idee per la mente e credo che ci saranno delle buone novità. Baciati da queste buone stelle e, prossimamente dal 20 dicembre, anche da Giove, se ci sono programmi da portare avanti, potranno essere spinti. Non è più rimandabile un nuovo corso della tua vita professionale che sembrava un po’ sottotono, nel mese di settembre, ma che invece adesso offre delle novità.

Oroscopo Branko settimanale 25 novembre 1 dicembre/ Previsioni Gemelli, Vergine...

Oroscopo Capricorno

Ricorda che più ti impegni e più ottieni successo. Sabato e domenica saranno giornate di riferimento, perché la Luna si troverà nel segno. Il Capricorno difficilmente cambia idea e anche se questo può sembrare un difetto, secondo me è un pregio: essere di riferimento per gli altri e non essere una banderuola oggi è molto importante, perché trovare persone attendibili è una rarità. Questo è un cielo utile, con un fine settimana che aiuta.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il giovedì

Oroscopo Acquario

È bello sentirsi idealisti, però attenzione la fantasia conta, ma bisogna tornare con i piedi per terra. Molto importante sarà recuperare un sentimento se, nella prima parte del mese di novembre, ci sono state delle tensioni. L’Acquario vuole avere amicizie amorose ed è molto importante in questo momento la sfera delle amicizie: proprio da una conoscenza si potrà ottenere un vantaggio.

Oroscopo domani 23 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Previsioni per amore e lavoro

Oroscopo Pesci

Sono giornate un po’ agitate. Forse un ultimo colpo di coda, perché dal 6 dicembre le cose andranno meglio, di un 2022 che ti ha portato momenti di grande indecisione, forse ha anche eliminato dalla tua vita un riferimento e ora bisogna ricostruire una certa stabilità attorno. Bisogna combattere una certa tendenza all’autolesionismo e alla sfiducia in sé stessi: cosa che ogni tanto capita ai nati sotto il segno dei Pesci. Il 2023 sarà un anno importante che permetterà di limitare una certa insoddisfazione e anche di tagliare rami secchi, però è proprio in questo momento che, con ogni probabilità, bisogna fare delle scelte in vista del futuro. Anche nelle relazioni sentimentali un po’ di cautela sarà necessaria, soprattutto con Vergine e Gemelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA