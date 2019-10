OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 23 ottobre 2019: Pesci, Gemelli, Acquario, Scorpione

Oroscopo mercoledì 23 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze radio di LatteMiele anche per la giornata di oggi mercoledì 23 ottobre 2019. Il noto astrologo ha parlato durante la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Per l’Ariete questa sarà una giornata interessante in cui si possono superare le intolleranze vissute nell’ultimo periodo. Il Toro vivrà un mercoledì agitato con una Luna dissonante che può creare confusione e problemi. Per i Gemelli questa sarà una giornata interessante dove non si accettano mezze misure. Il Cancro è in crescita e si potrà trovare a vivere un qualcosa di molto importante. Situazione decisamente favorevole per il Leone che ha la Luna nel segno e può aprirsi varchi importanti verso il futuro. La Vergine è forte e ha dentro di sé la carica per raggiungere quello che ormai da tempo ha creato una sorta di crescita emotiva. Lo Scorpione si trova con il Sole nel segno cosa che regala grande carisma. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Diamo uno sguardo ora ai segni dell’oroscopo di Paolo Fox più da vicino, partendo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha una giornata interessante e può superare intolleranze che si hanno ora in abbondanza. Questo è il segno della lotta e dove c’è il caos ci si sguazza, necessario portare avanti le critiche. Il Toro ha un mercoledì agitato a causa della Luna dissonante. Fare le cose due volte è spiacevole per tutti, soprattutto per il segno che perde facilmente pazienza ma è meglio rimandare a domani cose spinose. Giovedì e venerdì giornate di recupero, stasera indecisioni che si rivelano anche a livello fisico. Punto debole è la gola, ma anche a livello di alimentazione si deve stare attenti. I Gemelli hanno una giornata interessante. Non si accettano mezze misure e se c’è chi ha pestato i piedi rivincita assoluta. Ci sarà o potrebbe esser annunciata. Ci sono perplessità e si potrebbero avere vari problemi le finanze vanno tenute sotto controllo. Il Cancro nella parte centrale della settimana vive momenti interessanti. Sicuramente ora non ci si sente completamente a proprio agio, chi ha un’azienda vuole rivedere conti e strategie.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha una situazione importante con la Luna nel segno. Entro novembre c’è un dentro o fuori per progetti di lavoro e sentimentali. Questo è un cielo che porta conflitto con la burocrazia. Ci sono molte problematiche soprattutto se c’è un ex socio o amore che tiene testa. Bisogna dare spazio ai sentimenti. La Vergine è sempre forte, è un momento importante per fare delle scelte utili in vista del futuro. Questo va detto per chi ha un progetto a lunga scadenza e parte ora ma finirà nel 2020. C’è un ottimo cielo se si ha un attività in proprio, se vuole cercare e trovare un amore si avrà questo oroscopo che porta solo qualche problema a livello fisico e pratico. La Bilancia ha ogni occasione per fare passi avanti verso la serenità. Il mese di novembre è bello per i sentimenti. Saturno è dissonante e ora dice che si fanno le cose con grande impegno. Si è molto forti e si può andare avanti, attenzione con il Capricorno. Lo Scorpione ha il Sole nel segno, la presenza di Mercurio e Venere regala un grande carisma. Si è affascinanti. Bisogna muoversi in questi giorni. Grande differenza con il passato, si deve essere molto ironici, cosa che a volte riesce bene.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox andando a leggere da vicino quanto detto per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario che fa una vita troppo chiusa e ristretta deve liberare la mente. Il segno però non ha scuse di orario, si sta male quando non si fa. Servirebbe fare un bel giro in bici. Sempre che non ci siano problemi seri. Il Capricorno ha bisogno di quattrini, c’è bisogno di finanziamenti. Non si sta accanto a persone ambiziose e che cercano di comandare e i rapporti genitori-figli sono più agitati. L’Acquario è in recupero. Sta per arrivare un momento di decisione, non si può fare la solita vita. Mercoledì piace a metà. Nascono intolleranze che derivano dal desiderio di mettersi in gioco. I Pesci ha tempo fino a fine ottobre per capire se una relazione è importante o no. C’è chi è indeciso e ha rilanciato un sentimento. Si può costruire qualcosa di bello da dicembre per le coppie che vogliono progettare qualcosa di importante entro novembre.



