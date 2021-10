Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2021/ Ariete, Toro e Gemelli: amore e salute

Torna l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Spazio ai segni Ariete, Toro e Gemelli, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, sabato 23 ottobre 2021? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e dei Gemelli?

Cari Ariete, questo weekend dovete cogliere l’opportunità di concentrarvi sui sentimenti, sfruttate la posizione positiva della luna. Non solo verso il proprio partner, dedicatevi in generale alle persone care. L’armonia è quella giusta nonostante un po’ di inerzia, dal prossimo anno arriverà una netta accelerazione.

Per quanto riguarda i nati sotto il segno dei Gemelli, invece, secondo l’oroscopo Paolo Fox i prossimi giorni saranno caratterizzati da una discreta creatività grazie ad una luna in posizione positiva. Attenzione alla troppa ironia, qualcuno troppo suscettibile potrebbe indispettirsi. Attenzione in ambito familiare, qualche familiare potrebbe destare preoccupazione. In amore siate maggiormente prudenti.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Sarà un fine settimana all’insegna del relax per i nati sotto il segno del Toro. La negatività sarà decisamente allontanata. Secondo l’oroscopo Paolo Fox Siete sempre personalità pratiche, anche quando si tratta di prendere scelte decisive, motivo per il quale da settembre siete in una fase particolare soprattutto in ambito lavorativo. Cercate di riappacificavi con qualcuno entro novembre, circondatevi delle persone giuste per questo mese cruciale.

