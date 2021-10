Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 ottobre 2021/ Bilancia, Scorpione e Acquario: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox vanno ad analizzare i segni Bilancia, Scorpione e Acquario con le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Ecco cosa c’è da sapere per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 23 ottobre 2021.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia e Scorpione le previsioni del giorno

Sarà un sabato ricco di grinta e voglia di fare per i nati sotto il segno della Bilancia, occhio però alla tipica dualità di questo periodo. Il vostro senso di giustizia è spesso molto accentuato, al punto di ricadere anche sugli altri. La natura di aria però spesso vi porta oltre determinati limiti, verso la necessità di trasgredire. Secondo l’oroscopo Paolo Fox cercate quindi in questo fine settimana di ritrovare il giusto equilibrio, inoltre con Venere e luna in posizione positiva l’aspetto sentimentale sarà positivo.

Ed ecco lo Scorpione: il fine settimana sarà ricco di energia, riposate però in funzione di un inizio settimana prossima che richiederà un discreto dispendio. Potrebbe nascere qualche rapporto intrigante con pesci e capricorno, date quindi maggiore importanza ai sentimenti soprattutto per il mese di novembre.

Acquario, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Continua il periodo positivo per i nati sotto il segno dell’Acquario. L’oroscopo Paolo Fox dice di Cercare di non porre freni inutili che potrebbero generare solo inutile insoddisfazione. La visione positiva che vi contraddistingue in questo periodo deve quindi essere applicata soprattutto in ambito lavorativo in funzione del cambiamento. In amore potreste notare qualcosa che prima non pensavate fosse così importante.

