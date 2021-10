Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2021/ Tutto su Cancro, Vergine e Leone

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox si concentrano sui segni Cancro, Vergine e Leone per il consueto appuntamento su Radio Latte e Miele. Ecco cosa riserverà la giornata odierna, sabato 23 ottobre 2021. Scopriamolo insieme grazie al celebre astrologo!

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e del Leone?

Cari Cancro, forse avete bisogno di un po’ di risposto, soprattutto in virtù di una settimana difficile che vi è costata l’ultimo posto in classifica. Se l’inizio settimana non è stato dei migliori ora è necessario cercare di recuperare. L’ossessione verso qualcosa come il cambiamento spesso vi frena portandovi ad un malessere generalizzato.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Leone, invece, l’amore sarà centrale in questo fine settimana grazie alla posizione favorevole della luna e di Venere. Dopo un mese di settembre difficile per le relazioni questo ottenere sta regalando discrete emozioni in ambito sentimentale. I prossimi giorni cercate di mettere al centro lo svago.

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

E allora passiamo ai nati sotto il segno della Vergine: già nella giornata di ieri si è parlato di qualcuno che sembra essere contro di voi, inoltre è un periodo nel quale vi sentite di poca fiducia e diffidenti. Secondo l’oroscopo Paolo Fox attenzione quindi alle persone che vi circondano soprattutto in ambito lavorativo, qualcuno potrebbe cercare di ridimensionarvi. Attenzione anche alla luna in pozione dissonante che potrebbe condizionare alcuni ritardi.

