Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 ottobre 2021/ Tutto su Pesci, Sagittario e Capricorno

L’oroscopo Paolo Fox si occupa dei segni Pesci, Sagittario e Capricorno nella consueta rassegna su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, sabato 23 ottobre 2021? Andiamo a scoprirlo insieme…

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Pesci e Sagittario?

Iniziamo dai Pesci: sarà un weekend di immersione in un passato recente, qualcuno che potrebbe avervi fatto del male forse sarebbe da allontanare, soprattutto vista la luna non proprio positiva. Siate prudenti e cercate di stancarvi il meno possibile. Da lunedì il recupero è assicurato.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox attenzione alle tensioni in questo fine settimana, cari Sagittario: la luna in posizione opposta non aiuta. La situazione attuale per qualcuno potrebbe essere difficile a causa della lontananza, per altri invece semplicemente perché vorreste allontanarvi da determinate persone o situazioni. Questa sera cercate di dedicarvi maggiormente al relax.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo con i nati sotto il segno del Capricorno in questo oroscopo Paolo Fox di oggi: finire questa settimana nel migliore dei modi è possibile, soprattutto dopo i giorni difficili e impegnativi che avete affrontato. Le grandi emozioni torneranno da novembre, inoltre il prossimo anno sarà davvero importante grazie ad un lungo transito di Venere nel segno. Il periodo è comunque positivo e valido per gli incontri.

