Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2022/ Ariete, Leone, Sagittario, Pesci: previsioni

La domenica è solitamente una giornata di riposo, ma non per l’Oroscopo Paolo Fox, che torna oggi, 23 ottobre 2022, con nuove previsioni. In questo caso, riguardano coloro che sono nati sotto i segni di Ariete, Leone, Sagittario, Pesci. Che giornata sarà quella di oggi? L’astrologo ne ha parlato nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte e Miele, nel corso della rubrica Latte e Stelle, fornendo le previsioni che consentono di capire cosa bisogna aspettarsi su diversi aspetti, dall’amore al lavoro, senza dimenticare forma e salute.

Oroscopo Paolo Fox, la domenica di Ariete e Leone

Oroscopo Ariete

Le sfide maggiori per l’Ariete, le provocazioni più grandi sembrano essere superate, secondo l’oroscopo Paolo Fox. C’è stato un momento, nelle prime due settimane di ottobre, ma anche intorno a domenica 16, in cui pensavi veramente di voler mandare tutti a quel paese. Ti piacciono le sfide, quindi se ogni tanto ti trovi in mezzo a delle complicazioni, forse un po’ te le sei cercate. Il prossimo sarà un mese impegnativo, ma anche molto fruttuoso: preambolo necessario, per dirti che questa domenica andrà vissuta lontano da tensioni.

Oroscopo Leone

Alcuni problemi, Leone, devono essere risolti, soprattutto se ci sono fastidi riguardanti i soldi. In realtà, il Leone, soprattutto se crede in un progetto, non bada a spese e invece adesso bisogna stare attenti. Se ci sono persone che in casa spendono troppo o che non si rendono conto che sarebbe il caso di economizzare, se sei un capofamiglia ti arrabbierai parecchio, avverte l’oroscopo Paolo Fox. Attenzione alle trattative, ma anche in amore.

Oroscopo Sagittario

Sagittario, devi puntare sul mese di novembre che sarà importante soprattutto nella seconda metà per l’oroscopo Paolo Fox. Alcuni riferimenti sono cambiati, da settembre, e credo che tu sia un po’ arrabbiato, per quello che è successo. Le tensioni devono maturare in qualcosa di positivo, in ribellione costruttiva. Oggi abbiamo una Luna favorevole che permette di recuperare un sentimento. Emozioni più vive.

Oroscopo Pesci

Si legge un buon recupero in questo cielo per i Pesci, poi da lunedì buone prospettive. Ottima questa posizione di Venere: si chiariscono tante cose e questo è importante, soprattutto per coloro che hanno avuto problemi di lavoro, per quelli che nel corso degli ultimi tempi hanno avuto più occasioni di discutere, piuttosto che di fare pace. Da lunedì secondo l’oroscopo Paolo Fox si può cambiare, contestare, iniziare qualcosa di nuovo: in tutti i casi, la cosa più bella è che tu ti stai avviando verso una situazione migliore che, come ho detto più volte, avrà un picco massimo tra la primavera e l’estate del prossimo anno. Scordati il passato e analizza bene la realtà, per fare progetti importanti che riguarderanno il tuo immediato futuro.

