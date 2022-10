Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2022/ Stelle di Gemelli Cancro Bilancia Scorpione

Torna il consueto appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni, che in questo caso riguardano coloro che sono nati sotto i segni di Gemelli, Cancro, Bilancia e Scorpione. La curiosità è grande, soprattutto per capire che giornata sarà quella di oggi, domenica 23 ottobre 2022. L’astrologo la soddisfa con le sue indicazioni tramite Radio Latte e Miele, frequenze sulle quali va in onda la sua rubrica Latte e Stelle. Quali sono le novità principali per quanto riguarda salute, lavoro e amore? Niente viene lasciato al caso dall’astrologo…

Oroscopo Paolo Fox, la domenica di Gemelli e Cancro

Oroscopo Gemelli

Via libera alle emozioni per i Gemelli e l’auspicio Paolo Fox nell’oroscopo è che sia già capitato un evento nella tua vita. Avremo stelle importanti: questo Marte nel segno è vero che porta nervosismo, ma anche la fretta di raggiungere risultati di un certo peso. Novembre sarà un mese importante, soprattutto nella prima metà: inizia a pianificare gli impegni migliori.

Oroscopo Cancro

Cancro, il fatto che questa Venere inizi un transito importante e che, attorno al 25, ci sia anche una bella situazione astrologica, spinge l’oroscopo Paolo Fox che il peggio sia passato. È chiaro che ognuno ha il proprio cielo: chi è stato male, chi si è dovuto fermare, chi da qualche tempo, per portare avanti un progetto, anche se sperimentale, si è dovuto caricare di responsabilità eccessive. Tutto però sembra più fluido, quindi o abbandoni percorsi impossibili oppure le cose si aggiustano. Questa è una domenica ancora un po’ faticosa nei rapporti, ma attenzione perché già da lunedì le cose cambiano.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Bilancia e Scorpione

Oroscopo Bilancia

Contraddizioni sono possibili nella vita dei Bilancia secondo l’oroscopo Paolo Fox. Se chiedete a un giovane Bilancia cosa vuol fare nella vita risponderà che vuole un lavoro stabile, un amore per sempre e così via: la Bilancia tende a essere conservatrice. In realtà, essendo un segno d’aria, dopo un po’ si annoia a vivere sempre lo stesso rapporto e a fare le solite cose! Quindi tutto quello che fino a poco tempo fa ha dato sicurezza, ora diventa un limite e può addirittura diventare qualcosa di soffocante. Chi è arrabbiato con una persona dovrà sfogarsi. Le nuove storie devono essere vissute in maniera serena e questa Luna nel segno promette, per almeno per oggi, serenità.

Oroscopo Scorpione

Il fatto che molti pianeti stiano per raggiungere il segno zodiacale dello Scorpione è importante per l’oroscopo Paolo Fox. Chi ha un progetto lo sta esponendo, per coloro che sono soli gli incontri sono favoriti, le persone che vogliono ottenere dei consensi o migliorare il proprio status lavorativo possono fare delle richieste. Tutti quelli che di recente hanno vissuto una crisi possono superarla.











