Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2022/ Toro, Vergine, Capricorno, Acquario: stelle…

La caccia alle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox può dirsi conclusa, visto che siete arrivati nel posto giusto al momento giusto. Abbiamo raccolto, infatti, le indicazioni fornite dall’astrologo nel quotidiano appuntamento sulle frequenze di Radio Latte e Miele, durante la rubrica Latte e Stelle. Dunque, coloro che sono nati sotto i segni di Toro, Vergine, Capricorno e Acquario non devono fare altro che procedere con la lettura per capire che giornata sarà quella di oggi, domenica 23 ottobre 2022. Questa domenica vi riserverà delle belle o brutte sorprese? C’è un solo modo per scoprirlo…

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Toro e Vergine

Oroscopo Toro

Toro, attorno al 25 avremo una serie di opposizioni planetarie che potrebbero infastidire. Qui bisogna capire cosa c’è alle tue spalle, avverte l’oroscopo Paolo Fox: una separazione potrebbe diventare complessa da gestire. Se ci sono problemi economici, discussioni nell’ambito del lavoro, dopo un periodo in cui hai fatto finta di nulla, potresti sentirti in dovere di far presente le tue ragioni. È come se alcuni nodi arrivassero al pettine quindi, almeno fino a mercoledì, chiedo un po’ di attenzione. Sfrutta questa giornata per capire cosa c’è che non va.

Oroscopo Vergine

Sole e Venere in un segno amico per la Vergine: questo è veramente un cielo di liberazione per l’oroscopo Paolo Fox. Non dico che gli inizi di ottobre siano stati pesantissimi, perché altri segni hanno sofferto più di te, però il fatto di sentirsi più tonici, di tornare a essere più ottimisti, di sentire che la propria “materia grigia” funziona al meglio è molto importante. Questa giornata inizia a dare delle buone occasioni. Possibilità di rinnovare un progetto.

Oroscopo Paolo Fox, la domenica di Capricorno e Acquario

Oroscopo Capricorno

Capricorno, che tu sia stanco è normale: questa Luna contraria parla di stress, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Però tu sai che più si fatica e più si va avanti; ecco perché riesci a completare bene le cose che hai iniziato, perché hai il senso del dovere e sei una persona estremamente testarda. Sarà possibile vincere una sfida. Oggi relax: devi cercare di fare meno cose possibili. Se questo non è fattibile, almeno cerca di non arrabbiarti.

Oroscopo Acquario

Acquario, sei veramente pronto a recuperare l’amore e a vivere in maniera più serena, ma c’è qualcosa che non va, segnala l’oroscopo Paolo Fox. Forse hai preso troppi incarichi? Troppe responsabilità? In questi giorni devi tenerti lontano da quello che provoca disagio. È vero che oggi la Luna è buona, ma Venere ha iniziato un transito particolare: se in amore c’è un rapporto difficile da gestire, da lunedì qualcuno alzerà gli scudi.











