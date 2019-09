Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 23 settembre 2019: Vergine, Scorpione, Capricorno, Ariete

Oroscopo oggi lunedì 23 settembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, lunedì 23 settembre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Per l’Ariete questo sarà un fine mese non proprio semplice. Si vivranno delle giornate davvero dense e piene di tensione. Bisogna trovare un equilibrio e si arriverà al successo. I Gemelli sono forti e stanno lavorando per mettersi in carreggiata. Il Cancro lotta per ottenere un nuovo vantaggio. Il Leone si pone delle riflessioni su quanto è stato detto di recente. La Vergine si trova di fronte a un orizzonte che si prescrive come tranquillo e in grado di regalare belle emozioni. Per la Bilancia queste saranno giornate molto complicate e che porteranno a stancarsi facilmente. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo a vedere i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: è una fine del mese pesante, le ultime giornate saranno cariche di tensione. Giove è favorevole, se bisogna trovare un equilibrio avrete il proprio successo. Toro: parte la settimana in maniera faticosa, c’è molto da mettere a posto. Si è uno dei segni più forti, ciò dipende dai propri buoni propositi. Gemelli: si sta rimettendo in carreggiata, si è forti. Da novembre si ripartirà, potrete ritrovare quella serenità che è stata tolta. Cancro: si lotta per ottenere un vantaggio, la discussione riguarda il come portare avanti certi progetti. Si potrebbe essere un po’ arrabbiati perché non vengono riconosciute le proprie qualità.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Soffermiamoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione grazie all’oroscopo di Paolo Fox. Leone: in queste giornate ci si pongono delle riflessioni su ciò che è stato detto o sentito. Se ci si atteggia ad essere il migliore non attirate molte simpatie, bisogna cercare di mettere dei paletti e le cose andranno bene. Vergine: l’orizzonte è sereno, le stelle sono favorevoli. Si potrebbero avere le proprie soddisfazioni, se hanno assegnato un ruolo pesante si deve trovare la precisa dimensione. Bilancia: le giornate staranno stancanti, ma ciò non bloccherà i propri progetti. Scorpione: si tende a vedere il bicchiere mezzo vuoto, spesso non ci si rende conto ma ci si pone nei confronti del mondo in maniera fatalista. Si consiglia di non arrivare agli estremi, si devono fare considerazioni vantaggiose.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: è una settimana luminosa, la Luna sarà favorevole. Capricorno: si esce da mesi piuttosto pesanti, c’è stata confusione ma le cose cominciano a migliorare grazie ai propri nuovi progetti. Saturno è nel segno, ciò significa che si è forti e pronti a fare da sé. Acquario: da oggi il Sole è favorevole, è un elemento di forza che permette di reagire allo stato di stanchezza che si è vissuta. Si deve essere più disponibili in amore. Pesci: si vive una stagione importante. Si è stati molto bravi a superare le prime fasi di settembre, adesso è l’inizio di una nuova fase di conferma.



