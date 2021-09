Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2021/ Giornata per Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno, Acquario e Pesci. vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 23 settembre 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, focus su Capricorno e Acquario

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per il Capricorno questa giornata segnerà una leggera ripresa, ma è troppo presto per dire che le preoccupazioni dei giorni precedenti siano superate. Sentirete un certo livore che potrà essere dovuto in particolare al settore lavorativo, qualcuno non vi considera nella maniera che desiderate e che meritate. Attenzione ai conti perché qualcosa potrebbe non tornare, non lasciate che sia motivo di discussione con i colleghi o con chi vi sta accanto.

Per quanto concerne l’Acquario, dedicatevi maggiormente alla calma, troppi impegni con poco tempo possono portarvi ad accumulare troppo stress. Se state cercando di recuperare il tempo perso nelle ultime settimane il periodo potrebbe essere quello giusto, ma muovetevi sempre con la giusta prudenza perché la forma potrebbe non essere ancora quella giusta.

La giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox per i Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: le speranze per il periodo sono positive, in particolare per ritrovare equilibrio. Ritroverete la consapevolezza di poter tornare ad amare dando qualcosa in più. Tutte le qualità che ricercate in amore devono passare in secondo piano, date maggiore importanza alla qualità dei sentimenti. Le coppie affermate che hanno vissuto agitazioni ritroveranno la giusta stabilità. Anche per i single e i separati è il momento di dedicarsi all’amore senza vincoli, senza perdere tempo con chi ne ha rubato troppo in passato.

