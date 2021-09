Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2021/ Le stelle per Cancro, Leone e Vergine

Per questo giovedì 23 settembre 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus su Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Cancro e Leone

Per il Cancro qualcosa di non definito vi disturba, forse riferito ai primi giorni della settimana. Qualche dispiacere o il malessere di qualcuno può avervi portato ad essere giù di tono. In ambito lavorativo avrete bisogno di maggiore organizzazione ma tendenzialmente la giornata sarà positiva.

Se sei del Leone secondo l‘Oroscopo Paolo Fox, nonostante un po’ di stanchezza in serata, la giornata merita senza dubbio 5 stelle. Avete bisogno di essere consapevoli degli importanti cambiamenti che state per affrontare in ambito lavorativo. Nel contesto sentimentale siete messi alla prova da qualcuno, sarà necessaria una maggiore attenzione e prudenza.

Cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox per la Vergine?

La rassegna dei segni dell’Oroscopo Paolo Fox arriva alla Vergine: tutti i progetti in corso vanno ultimati, approfittate di questa giornata. Il rigore che vi contraddistingue sarà l’arma in più sopratutto in ambito lavorativo, grazie anche all’umiltà che sempre vi accompagna. In ambito sentimentale ci saranno attimi di confusione, non sempre le cose hanno una linea definita. Dedicatevi alle emozioni con minore razionalità.

