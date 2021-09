Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2021/ Previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Ecco le previsioni per i primi tre segni zodiacali secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 23 settembre 2021.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su Ariete e Toro

Se sei nato sotto il segno dell’Ariete, il momento promette bene per il futuro, ogni tanto però è necessario dedicarsi alla riflessione in relazione alle tante cose da fare. Oggi il punteggio è medio perché siete comunque alla ricerca di qualcosa che non possedete. Cercate di essere più protettivi in amore, il vostro partner ha bisogno di un supporto affidabile.

Toro: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox questo giovedì ritornano le giuste energie, in particolare per ottimi risvolti in ambito lavorativo. Avrete gli stimoli per portare avanti qualcosa di nuovo e attuare cambiamenti nonostante Saturno contro. Alcuni dubbi potrebbero interessare la relazione sentimentale, sarà importante ponderare con attenzione tutte le decisioni.

L’oroscopo Paolo Fox: tutto sui Gemelli

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà ai Gemelli: la situazione attuale è particolarmente interessante, le rivincite sperate a dispetto del passato stanno per arrivare. La valutazione per questa giornata è di 5 stelle, avrete modo di togliervi qualche soddisfazione che probabilmente stavate attendendo ormai da diverso tempo.

