Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

E’ l’ora di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 23 settembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni di Paolo Fox per la Bilancia: questo giovedì sarà decisamente tonico nonostante la posizione opposta della luna. Come sottolineato per la giornata precedente, cercate di sfruttare la rabbia come stimolo per portare a compimento le vostre aspettative. Maggiori difficoltà potrebbero riguardare chi ha vissuto un tradimento, sia fatto che subito. In ogni caso il periodo è propizio anche per i nuovi incontri.

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa dello Scorpione: oggi non siete al meglio dal punto di vista dell’umore. Di recente vi siete convinti di aver superato alcuni rancori, ma la realtà potrebbe non essere proprio questa. Alcune discussioni potrebbero destare un po’ di preoccupazione, potrebbe essere necessario dedicare più tempo al proprio partner.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

Per quanto riguarda il Sagittario, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, la voglia di recuperare terreno sarà protagonista. Dedicatevi con calma a tutte le vostre mansioni, in particolare durante la mattina. Dal punto di vista fisico potreste risentire di qualche problema articolare, se necessario affidatevi alle giuste cure mediche.

