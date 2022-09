Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 settembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: il venerdì

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a venerdì 23 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sull’Ariete

Oroscopo Paolo Fox, Ariete: È possibile che ci siano dei contrasti in amore, delle tensioni e questo fine settimana andrebbe vissuto con un po’ di attenzione e comunque, dal 29, Venere sarà opposta: questo vuol dire che è meglio chiarire adesso quello che dopo potrebbe non essere più facile da mettere in piazza, anche un eventuale insoddisfazione. Per esempio, per quanto riguarda il lavoro, adesso c’è un periodo importante, con Giove attivo. Attenzione ai vecchi percorsi! Se c’è stato un errore nel passato, questo può perseguitare e qualche Ariete dovrà consultare un esperto, magari anche un avvocato, per cercare di rimettersi in carreggiata. Lo sai che la tua vita è piena di battaglie e sicuramente ne stai affrontando diverse. Giove nel segno rappresenta comunque successo.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 settembre 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Cosa devono attendersi Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, Toro: Queste sono giornate di recupero, anche in amore. Questo fine settimana quindi funzionerà un po’ di più. Questo lungo transito di Urano sta cambiando la tua vita: ricordiamo che agli inizi dell’anno dissi che anche i Toro più conservatori e rigidi alla fine si sarebbero stancati di vivere delle situazioni non tranquille e avrebbero voluto mettere tutto in ordine. Quindi “dentro o fuori”, anche in amore: “Se mi stai bene resti, anzi convalidiamo questa situazione, altrimenti stop!”. Questa giornata è interessante e il fine settimana aiuta: un incontro fra sabato e domenica potrebbe essere molto stimolante, anche per le relazioni.

Oroscopo Branko settimanale 23-29 settembre/ Capricorno, Cancro, Sagittario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli: Voglio premiarvi in questo fine settimana e mi auguro che abbiate tanta voglia di amare, anche perché dal 29 Venere inizia un bel transito. Di recente, in coppia, alcuni ruoli sono stati confusi, forse ci sono stati dei momenti di tensione e, per qualcuno, anche di lontananza. È possibile recuperare, ma molto dipende anche dal partner: è probabile che se avete a che fare con Cancro, Capricorno e Ariete, adesso dovrete sobbarcarvi qualche lamento, ma giustificato, perché questi sono segni che stanno rimettendo in gioco la loro vita e di conseguenza hanno bisogno di un supporto psicologico notevole.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 settembre 2022/ Tutto su Capricorno, Acquario e Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA