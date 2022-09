Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 settembre 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni per la giornata di venerdì 23 settembre 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per la Bilancia

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia: Qualche piccola perplessità, forse c’è un dubbio che devi risolvere. La cosa migliore da fare, in questo periodo, soprattutto se hai avuto tra aprile e giugno un momento di stop, è pensare al futuro in maniera positiva e non crearsi problemi inutili. Se c’è stata una separazione, si può tornare a vivere emozioni nuove e spero veramente che ci siano nuovi incontri. Dal 29, arriverà anche una bellissima Venere a favore.

Scorpione e Sagittario, che venerdì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione: Le emozioni che vivi in questo momento sono interessanti. Sabato e domenica avremo delle stelle migliori e il consiglio è quello di gestire con sicurezza ogni situazione. Se hai un’attività professionale autonoma e se comunque vuoi fare delle cose importanti, anche in vista del prossimo anno, non temere. Questo fine settimana è solo un po’ agitato per l’amore, forse perché devi chiarire alcune cose che non vanno. Mi raccomando: non badare alle chiacchiere degli altri, segui il tuo percorso e fai esattamente ciò che desideri.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario: Non è un periodo no, però Marte e Venere sono un po’ birichini e ti combinano dei guai. Questo fine settimana, che comunque è sempre protetto da Giove favorevole, non merita 5 stelle, ma solamente perché sarai un po’ arrabbiato e magari certe relazioni andranno un po’ protette. Forse ti senti anche un po’ soffocato in un legame e hai bisogno di vivere qualche emozione in più. Fatto sta che, sopratutto oggi, consiglio di essere un po’ cauti, mentre domenica sarà una giornata migliore. Ottobre sarà un mese molto più intrigante per i sentimenti, per cui se ti piace qualcuno, non tirare troppo la corda adesso.

