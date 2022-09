Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 settembre 2022/ Tutto su Capricorno, Acquario e Pesci

Arriva il venerdì e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a venerdì 23 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Capricorno, Acquario, Pesci.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il venerdì del Capricorno

Capricorno: Due stelle per questo fine settimana perché sei molto stanco! Non riesci a trovare un attimo per te stesso. Forse sei preso dal lavoro, da una competizione, da un progetto e questo fine settimana è di grande tensione, ma anche di buon auspicio per il futuro quando, dalla prossima settimana, tornerai protagonista. Molta tensione, ma questo non significa che i tuoi progetti siano bloccati. Probabilmente in questi tre giorni avrai talmente tante cose da fare da non riuscire a dormire bene oppure ci saranno delle questioni personali o di famiglia da risolvere. Un po’ di attenzione in più ci vuole.

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Acquario e Pesci

Acquario: È una giornata interessante, preludio di un mese, quello di Ottobre, che porta delle emozioni sincere, perché Venere tornerà favorevole: chi non ha un amore, potrebbe trovarlo e penso che addirittura questo sia un periodo trasgressivo, quindi molti Acquario potranno vivere emozioni e relazioni speciali. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox il desiderio di libertà è sempre in piedi, quindi attenzione a trovare la persona giusta, quella che non affligge con mille ansie, preoccupazioni e gelosie. Per il lavoro, buoni progetti anche nel corso delle prossime settimane.

Pesci: Una giornata un po’ stancante. Bisogna attendere il 29 di questo mese e poi avremo una Venere più allegra. Sul lavoro, non si trova un giusto ordine e probabilmente anche tu ultimamente hai deciso di buttare all’aria certe situazioni, perché hai notato una certa mancanza di rispetto nei tuoi confronti o forse fatica nel fare certe operazioni. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox inoltre l’amore avrebbe bisogno di una spinta in più: ti vorresti sentire più protetto e spalleggiato, cosa che non accade. Cerca di vivere il presente e non pensare troppo al passato.

