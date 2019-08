Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 24 agosto 2019: Pesco, Bilancia, Leone, Acquario

Oroscopo di oggi venerdì 24 agosto 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, sabato 24 agosto 2019. Lo fa con la sua consueta rubrica Latte e Stelle che va in onda tutti i giorni sulla stazione radio LatteMiele. Diamo dunque uno sguardo a quanto detto dal noto astrologo segno dopo segno. Per l’Ariete queste sono giornate di preparazione a una grande emozione. Chi ha iniziato una nuova storia potrebbe molto presto vederla in un altro modo. I Gemelli non sono in crisi d’amore, vivono inoltre un po’ di agitazione e sentono dentro un senso di rivalsa non da poco. Per il Toro sono settimane di stallo con la voglia di agire e di riuscire a trovare le coordinate per il futuro. Il Cancro ha voglia di vivere un grandissimo amore e si vogliono raggiungere delle emozioni importanti. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’analisi dell‘oroscopo di Paolo Fox ci porta all’analisi di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: sabato e domenica sono giornate preludio di una grande emozione. Le stelle promettono bene, se si è iniziata una storia nuova potreste vederla con occhi diversi. Toro: sono state settimane di stallo, è arrivato il momento di agire. Le stelle sono buone, ma bisogna darsi da fare per raggiungere i propri obiettivi. Gemelli: non tutti sono in crisi d’amore, ma in questo periodo ci sono alcune agitazioni interiori e si è in uno stato di rivalsa. Forse si vorrebbe farla pagare a qualcuno che ha fatto del male, sono sensazioni passeggere. Cancro: se c’è voglia di vivere un grande amore e provate delle emozioni, non blocca le stelle, tutt’altro.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox seguendo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: il segno vuole conquistare qualcosa in più. Se si ha un’attività in proprio si potrebbe avere qualche guadagno in più entro il 15 settembre. Se si è fatta una scelta importante fa sentire più forti, occorre concretizzare questa vittoria. Vergine: c’è bisogno di qualcosa di concreto nella vita. Si è sempre molto razionali, è difficile che ci si innamori senza pensare al futuro. Bilancia: si risente molto delle emozioni che arrivano dall’esterno, ci sono discussioni in voga sia in ambito familiare che sentimentale e affettivo. Se c’è qualcosa che non va probabilmente ci si sente molto pensierosi. Bisogna rinnovare la propria attività, ma bisogna trovare il giusto modo considerando che attorno a te ci sono persone legate al passato. Bisogna cercare di non sentirsi molto coinvolti nelle situazioni che possano far pensare, si deve lasciare spazio alla fantasia. Scorpione: bisogna prendere le distanze da situazioni e persone che possano creare problemi, la situazione non è grave: verso la fine di agosto si prevede una situazione molto bella, per non parlare del mese di settembre. Si potrebbe riallacciare un rapporto e vivere una condizione di maggiore tranquillità, si deve cercare solo di non fare troppo.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: si è indistruttibili, ma al momento ci sono piccole tensioni nel lavoro e in amore. Si potrebbe non fare ciò che si è fatto l’anno scorso, si potrebbe avere la sensazione di sentirsi emarginati. Se c’è un’attività in proprio bisogna fare attenzione alle spese, almeno fino alle prime settimane di settembre. Capricorno: c’è voglia di svelare ciò che si prova con una certa costruttività. Grazie al destino c’è l’occasione di rimettersi in gioco, magari non ci si mette immediatamente in contrasto con qualcuno ma sta per arrivare il proprio turno. Acquario: ci sono stati diversi problemi nel corso egli ultimi tempi, se ci sono difficoltà bisogna stare attenti alle situazioni che si vivono perché si rischia di somatizzare il negativo. Negli ultimi mesi c’è stata la chiusura di un progetto, bisogna mettere a posto delle situazioni che probabilmente ha ingigantito. Pesci: sta vivendo una fase di tolleranza, ci sono situazioni da chiudere e molte cose stanno cambiando. Ci si sente sotto attacco, la fine di agosto è nata con molti pianeti in opposizione. C’è la sensazione di essere messi in mezzo alle situazioni, bisogna combattere questa sensazione.



