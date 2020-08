Oroscopo Paolo Fox oggi 24 agosto 2020/ Ariete, Sagittario, Scorpione, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 agosto 2020: Ariete, Sagittario

Eccoci per analizzare altri due segni tratti dall’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: si è accigliati, in attesa di novità che arriveranno. Questo periodo di lotte sarà superato da dicembre. Va detto che se c’è una causa in corso è normale che ci sia più tempo da attendere. Buona notizia, a settembre amore diventa più facile da gestire.

Sagittario: c’è grande volontà con il segno che si avvicina a settembre. C’è una passione grande e ci si può riscattare. Anche le coppie più forti hanno avuto dei problemi motivati dai problemi di uno dei due partner.

Oroscopo: Scorpione Vergine e persone cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox. Scorpione: Luna nel segno ci sono intuizioni valide. Si è molto più chiari in amore. Il mese di agosto vede recuperare situazioni sentimentali non facili. A settembre però non si perdona e se si trovano persone lontane ci si arrabbia.

Vergine: è uno dei segni forti dell’anno, non si deve perdere una grande occasione. Giove e Saturno sono grandi alleati. Si può mostrare la propria professionalità e allargare il giro d’azione. Importante l’amore con Mercurio nel segno, sentimenti di testa. Si incontrano persone di età diversa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA