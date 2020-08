Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 agosto 2020/ Bilancia, Capricorno, Acquario, Pesci

A LatteMiele torna l’oroscopo di Paolo Fox, diamo uno sguardo alle sue analisi. Bilancia: due giornate in cui rivedere tutto. Quadrare i conti non è facile. Passando agosto a discutere non è la cosa migliore da fare ci deve essere attenzione. C’è una fase di trasformazione, probabile che l’azienda stia cambiando ma non per scelta. Si vorrebbe andare via dal lavoro, ma non si può fare perché servono i soldi per andare avanti.

Capricorno: aspettando settembre, prima delle partenze ci vuole un briciolo di attenzione. In amore ci sono state troppe lontananze fisiche e psicologiche. Da settembre molte cose saranno gestibili.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Pesci

Continuiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con altri due segni. Acquario: Il segno è turbato e ribelle. L’ultima cosa che si deve fare è dare la colpa agli altri. Negli ultimi sei mesi si è cambiato in maniera risolutiva, ma ci sono persone che ora si chiedono cosa sia successo al segno.

Pesci: segno ricco di buone intuizioni, si deve recuperare il lavoro. Le opposizioni planetaria pagano. Per amore ci si può sacrificarsi, ma si pretende, giustamente, che gli altri facciano la loro parte.



