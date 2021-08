Oroscopo Paolo Fox oggi 24 agosto 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 24 agosto 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Ariete, si avvicinano due giorni importanti: mercoledì e giovedì, perché la Luna sta per entrare nel tuo segno. Quando questo accade dovresti sentire una certa agitazione, nonché eccitazione, crescere dentro di te. Come ti ho già spiegato, sto già guardando le stelle dell’anno prossimo, quando, da Maggio, Giove sarà nel tuo segno. E ci vuole un attimo a recuperare: molti avranno la necessità di revisionare tutta la propria vita, anche sotto il profilo sentimentale.

Sei nato sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox tu vuoi il meglio per te stesso e per gli altri, vuoi sempre essere al centro dell’attenzione. Prudenza però se magari per arrivare a colpire l’attenzione degli altri fai un gioco che non ti conviene, come sollevare polveroni inutili e alzare la voce. L’amore è importante e in questo periodo hai bisogno di conferme. Sagittario: Innamorarsi è facile, soprattutto per te che dall’oggi al domani puoi sentire scattare una scintilla nel tuo cuore. Appartieni a un segno di fuoco, ecco perché vivi tutte le cose con grande enfasi. Per te non esistono amori piccoli, lavori inutili: per te o c’è il grande progetto, oppure non vale la pena di lanciarsi in qualcosa di nuovo.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per l’Ariete le novità riguarderanno soprattutto l’ambito lavorativo. Sei stanco, ma ricorda che sei proprio tu che ti carichi di tante responsabilità: forse troppe?

Sul lavoro se siete del Leone Saturno opposto rappresenta un cambio di registro, un volta pagina che riguarda il lavoro, di cui ho parlato molto spesso e può riguardare soprattutto i giovani, perché magari si chiude una certa prospettiva e se ne apre un’altra. Sagittario: se da troppo tempo non fai nulla, o comunque ti ritrovi a vivere situazioni legate un po’ troppo alla noia del quotidiano, devi reagire.

