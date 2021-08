Oroscopo Paolo Fox oggi 24 agosto 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 24 agosto 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno dei Pesci è tempo di nuove acquisizioni: direi che chi in questo momento chi ha una bella storia o inizia un nuovo progetto sentimentale, non deve lasciarselo scappare. Cura sempre un po’ di più la forma fisica. Secondo l’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione le ultime dieci giornate sono state un po’ conflittuali: o sei stato in un posto in cui non volevi stare o sei stato agitato per vari motivi. Persino quelli che stavano in vacanza si sono un po’ innervositi. In questo martedì: Luna favorevole, Mercurio e Marte eccellenti. Forse la tranquillità della casa e la routine è più rassicurante di una vacanza che o non è stata fatta o è stata fatta male. Confusione che devi superare.

L’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine di amore e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: oggi la Luna è nel segno: vivere situazioni legate al passato è un problema, entrare in conflitto con ex ancora di più e spero che tu recuperi terreno. Anche se hai una bella storia, fra fine giugno e gli inizi di luglio sono aumentate le responsabilità, però poi pesa tutto sulle tue spalle, anche e soprattutto a livello finanziario. Dispute tra ex per l’assegno di mantenimento e invece per le relazioni solide questa Luna è interessante. Per il Cancro Luna favorevole, ma c’è una Venere contraria che mi parla di qualche rallentamento in amore. Potrebbe essere anche solo noia: magari in questo periodo stai in un posto col partner e vorresti stare altrove, oppure stai cercando l’amore e non lo trovi. Alcuni Cancro mettono alla prova il rapporto: “Se mi ami devi soffrire un po’, o devi capire come sto, senza che io te lo dica”. Recupero parziale nel corso della serata.

