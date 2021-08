Oroscopo Paolo Fox oggi 24 agosto 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 24 agosto 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Bilancia e Acquario, amore e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox è arrivato il tempo di amare? Io spero che tu abbia una persona cara al tuo fianco, perché se questa condizione astrologica viene sfruttata, conviene molto. Venere e Saturno in ottimo aspetto, ecco che sono anche favoriti i progetti a lunga scadenza. Qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, cerca di portarla avanti entro Aprile del prossimo anno. È sempre presente nella tua vita una bella dose di sensualità. L’Acquario dal punto di vista sentimentale invece può occupare queste giornate con una bella forza e una grande emotività: la situazione astrologica promette bene anche per i cuori solitari.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà sul fonte lavorativo per gli Acquario: sei pronto a rinunciare a tutto, pur di fare quello che ha in mente: è capace di mangiare pane e cipolla. Per i soldi l’Acquario non stravede, anche se sa che sono utilissimi nella vita. Adesso invece due conti bisogna farseli: a te basterebbe poco per vivere bene.

Saturno ha provocato una sorta di restrizione: quello che ti chiedo in questi giorni è di risparmiare qualcosa. Per i Gemelli: da 24 ore non ci stai con la testa: c’è chi dice che sei assonnato, c’è chi dice che sei svagato. Non è che non ti sta bene qualcosa e per quieto vivere tieni tutto dentro? Attenzione se vivi un rapporto un po’ spinoso, perché magari in questo periodo pensi: “Poi tutto cambia, ci vuole pazienza”, però di pazienza tu ne hai poca, perché sei un segno di aria, sei governato da Mercurio che è il pianeta della velocità e allora, se le cose non cambiano rapidamente, questa volta potresti essere tu a cambiare idea.

