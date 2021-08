Oroscopo Paolo Fox oggi 24 agosto 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 24 agosto 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Il Toro è molto importante che eviti dispersioni di energia, per esempio dando spazio a situazioni che non valgono. In questo periodo bisogna stare attenti a questo Saturno contrario, che parla di una sorta di austerity in casa Toro: sia le persone che hanno una responsabilità in proprio, una società, che guidano un’azienda, dovranno fare dei tagli, sia chi ha più collaborazioni dovrà selezionarne qualcuna. Si chiude qualcosa, a favore di qualcos’altro. Attenzione se devi acquistare, prendi bene tutte le precauzioni.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox il Capricorno deve sfruttare questo martedì perché mercoledì e giovedì avremo la Luna un po’ strana. È vero che il Capricorno tende a isolarsi ma nulla di quello che fa questo segno è inutile. Ancora poche notizie, tirare troppo la corda potrebbe essere un problema, e comunque con Mercurio, Marte e Sole favorevoli, una proposta potrebbe arrivare entro la fine del mese. Se sei della Vergine bello questo cielo: hai diversi pianeti dalla tua. Se però da 24 ore non ti senti al massimo dell’energia, con ogni probabilità è perché stai pensando a tante cose. Io continuo a pensare invece che questo sia un periodo non solo utile, ma anche estremamente interessante per iniziare a pensare a quello che devi fare l’anno prossimo: ci sono diversi mesi di tempo per concentrarti su quello che devi e puoi fare.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Amore in recupero, anzi io vorrei che anche i cuori solitari, i diffidenti si dessero da fare, ma non impelagarti in situazioni complesse. Spesso i nati Vergine sono attratti da persone opposte, per carattere, per modo di fare: forse per compensare quello che manca. Per il Capricorno: diciamo che lo sai, da qualche mese bisogna accontentarsi, tu sai di valere di più, ma adesso “prendere o lasciare”, come si dice. Sei un po’ preoccupato per il tuo futuro e l’amore è in crisi o in ripensamento: è probabile che non ci sia un difetto nella vita sentimentale, ma che le preoccupazioni di lavoro incidano nel rapporto. Per il Toro molto importanti i rapporti che nascono in questo periodo. Comunque sei sempre primo in classifica per quanto riguarda la volontà e la forza: ricordiamo che in questo mese abbiamo molti pianeti attivi, quindi anche questa revisione dei conti alla fine sarà utile.

