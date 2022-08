Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 agosto 2022/ Cancro, Leone e Vergine tra amore e lavoro

È arrivata al giro di boa quest’oggi, mercoledì 24 agosto 2022, la penultima settimana di agosto, che ci porta verso l’autunno: non può che tornare puntuale, dunque, l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. L’esperto di astri, come di consueto, ha esposto le sue previsioni agli appassionati nel corso della rubrica dal titolo Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento andremo a scoprire cosa c’è in serbo per i nati sotto i segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle del Cancro

Cari Cancro. Siete molto motivati a risolvere un problema e questo è bello. Il Sole è tornato attivo da poche ore e quest’oroscopo di Paolo Fox favorisce anche le coppie che vogliono ritrovare un po’ di tranquillità. Certo non si può dire che gli ultimi mesi siano stati spettacolari: da chi si è fermato a chi ha dovuto accettare un cambiamento di lavoro non voluto, quasi tutti si sono un po’ affaticati. Nell’insieme, la situazione sembra estremamente costruttiva in vista del futuro. Nuovi incontri, nuovi accordi e forse nuove collaborazioni. Abituarsi a nuovi ambienti e a nuove persone attorno potrebbe essere un problema all’inizio: fase di rodaggio.

Oroscopo Paolo Fox, Leone e Vergine tra alti e bassi

Previsioni al top per il Leone. La Luna nel tuo segno è garanzia di successo e le prossime ore saranno piene di impegni. Chi ha la possibilità di lavorare a contatto con il pubblico otterrà consensi: ti piace stare al centro dell’attenzione e adesso Giove ti regala un fascino molto particolare. Se alcuni progetti sono in rodaggio, nel tempo li potrai portare avanti al meglio. Se sei entrato in una nuova condizione della tua vita, più libera, più indipendente, meno dipendente dalle necessità degli altri, adesso tutto è più facile.

Per la Vergine l’oroscopo di Paolo Fox vuole ricordare che è iniziato il periodo dei compleanni, quindi raddoppia i tuoi sforzi per ottenere ciò che vuoi. Non dimenticarti dello scopo iniziale che ti sei prefisso, perché c’è stata una grande confusione tra metà giugno e gli inizi di luglio, ma ora bisogna superarla. Non escludo che ci sia anche stato qualche piccolo scontro in famiglia che adesso va dimenticato. Una contraddizione insita nei nati Vergine è quella di volere tutto in ordine e poi di attaccarsi a persone che sono completamente disorganizzate: forse sei attratto da ciò che non è in ordine per regolarlo, ma ricorda che siamo nati dal caos, quindi prendi del tempo per stare sereno e, se c’è stato qualche errore, pazienza!











