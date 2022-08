Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 agosto 2022/ Le stelle di Capricorno, Acquario e Pesci

Il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox si rinnova anche in questi ultimi giorni d’estate: l’esperto di astri, anche oggi, mercoledì 24 agosto 2022, ha svelato le sue previsioni e i suoi preziosi consigli sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Capricorno, Acquario e Pesci. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro? Andiamo a scoprilo.

Oroscopo Paolo Fox, cosa accadrà al Capricorno?

Alti e bassi per il Capricorno secondo l’oroscopo di Paolo Fox. La Luna non sarà più opposta nella seconda parte della giornata. Le responsabilità pesano: c’è voglia di fare una scelta drastica e in qualche caso di abbandonare un percorso di lavoro o di studio. Attenzione però: questa sensazione di stanchezza è in qualche modo propagata da un Giove dissonante, a cui non bisognerebbe dare troppo retta: stringi i denti! Adesso ci sono dei nemici, delle persone che vogliono farti cadere perché hanno paura di te, ma tu, piano piano, riuscirai a raggiungere una grande posizione. Tanto più ci avviciniamo alla fine dell’anno, tanto meglio.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Pesci

Un po’ faticosa questa giornata per l’Acquario, soprattutto il pomeriggio e la sera: è possibile che ci sia qualche problema. Meglio fare con calma tutto quello che interessa. Venere opposta non significa per forza “amore no”, l’astrologia non è così schematica, ma spinge a vivere le relazioni in maniera un po’ sospettosa: l’idea di una convivenza, di un accordo sentimentale, possono essere sfumati oppure se da tanto tempo stai con una persona, avresti voglia di progettare qualcosa di diverso. Molti Acquario finalmente realizzano un sogno: chi ha qualche soldino da parte potrebbe acquistare qualcosa di bello, soprattutto cose che diano la sensazione di libertà e non di costrizione. Se poi c’è un sogno nel cassetto, perché non tirarlo fuori? Tanto più che da settembre Venere non sarà più contraria.

I sentimenti per i Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sono in revisione e lo saranno fino a settembre. Anche se vivi una bella relazione, i prossimi giorni potranno essere svagati, lontani per vari motivi. Qui bisogna capire con chi stai: se c’è una persona che ha dato meno di quanto tu ti aspettavi, allora son dolori. In famiglia è ancora un po’ complesso comunicare: c’è anche chi lavora tanto e deve cercare di ritrovare tranquillità. Alcuni nati Pesci pensano di aver dato troppo, di aver concesso troppo e allora bisogna cercare di ritrovare un po’ di tranquillità, sia in famiglia che con sé stessi. Questo è un periodo in cui bisogna elaborare una nuova strategia sul lavoro, dove ancora ci sono molti dubbi oppure chi ha fatto più esperimenti e si è concesso su più fronti ancora non sa quale sia la strada giusta da seguire. Indicazioni arriveranno comunque prima del previsto.











