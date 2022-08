Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 agosto 2022/ Scorpione negativo, Sagittario e Bilancia…

Torna anche nella giornata di oggi, mercoledì 24 agosto 2022, il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia, nella sua rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente su Radio Latte e Miele, ha annunciato delle novità. In questo approfondimento vedremo quelle che riguardano i nati sotto i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario. Per due di questi ci sono delle notizie positive, mentre per l’altro un po’ meno.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle della Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, finalmente questa giornata regala un sospiro di sollievo. Spero veramente che tu riesca a superare quello stato di tensione che porta ogni tanto a pensare in maniera strana: bando alle negatività! La maggioranza dei nativi in questo momento cercherà molte sicurezze nella vita.

Oroscopo Paolo Fox, quali consigli per Scorpione e Sagittario?

Lo Scorpione sta vivendo giornate un po’ spigolose: nulla di grave, però oggi, se c’è un ritardo, se devi fare qualcosa, muoviti nei tempi giusti. Forse ti secca fare delle cose in questo momento che non ti piacciono? Però sai com’è la vita, a volte dobbiamo portare avanti delle comunicazioni e dei contatti che valgono, ma solo come formalità. Conta però il divertimento e il piacere di fare nuove conoscenze. Il novilunio, alla fine di questa settimana, sarà molto importante per te.

Per il Sagittario invece tre giorni interessanti: avere un cielo come questo è davvero stimolante. Quando abbiamo un oroscopo di Paolo Fox buono non è che tutto quello che facciamo ha per forza successo: non abbiamo uno scudo che ci protegge dalle avversità, tuttavia se arriva un problema lo superiamo e poi soprattutto se ci mettiamo in gioco, possiamo vincere! Quindi chi ha iniziato un progetto deve portarlo avanti e magari è già arrivata una comunicazione importante, c’è stato un recupero o un rinnovo di accordi.

