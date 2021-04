Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

L’oroscopo Paolo Fox si concentra sui segni di fuoco: ecco cosa aspettarsi per Ariete, Leone e Sagittario nella giornata di sabato 24 aprile 2021 per le previsioni dell’astrologo su Radio Latte e Miele.

L’Oroscopo di Paolo Fox e le previsioni per Ariete e Leone

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per l’Ariete: questa giornata invita a manifestare apertamente i propri disagi, prima che una Luna opposta nella giornata di Domenica possa accentuare possibili conflitti. Le difficoltà vissute nelle prime settimane di Aprile potrebbero aver portato una grande stanchezza difficile da gestire, ma presto bisognerà impegnarsi per riuscire a recuperare.

Per il Leone la confusione e le difficoltà che molti potrebbero trovarsi a vivere durante questo periodo sembrerebbero creare qualche difficoltà anche sul piano sentimentale, facendo soffrire in particolar modo la mancanza di certezze su cui poter fare affidamento. Attenzione a non perdere la pazienza.



Oroscopo Paolo Fox: la giornata per il Sagittario

Infine le previsioni sui segni di fuoco per quanto concerne il Sagittario. Questo fine settimana potrebbe veder nascere un po’ di nervosismo, specialmente se ci si trova a dover affrontare nuovamente alcune questioni sentimentali legate al passato. Molti potrebbero risentire in maniera particolare delle limitazioni a cui tutti siamo soggetti, ma presto potranno contare su un piacevole riscatto.

