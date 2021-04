Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 aprile 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci

Su Radio Latte e Miele l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di sabato 24 aprile 2021 ha proposto le sue previsioni anche per i segni di acqua: vediamo dunque che giornata potrà essere per i nati sotto i segni del Cancro, dello Scorpione e dei Pesci.

L’Oroscopo di Paolo Fox per Cancro e Scorpione

Per i nati sotto il segno del Cancro una Luna dissonante prevista per la giornata di domani, invita a sfruttare al massimo le ore di questo sabato. Queste settimane sembrano essere segnate dall’attesa di qualche interessante novità e per questo potrebbero risentire di un po’ di nervosismo, ma la giornata di oggi potrebbe aiutare a chiarire alcune piccole questioni.

E lo Scorpione, una Venere particolare sembra segnalare qualche insoddisfazione in amore, che potrebbe rendere le giornate di questo fine settimana un po’ conflittuali. Attenzione a non perdere la calma: per riuscire a conquistare una maggior tranquillità sarebbe bene riuscire a non essere eccessivamente esigenti nei confronti del partner.

Pesci, la giornata secondo l’Oroscopo di Paolo Fox

Infine tocca alle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Pesci: il fine settimana potrebbe portare qualche tensione, specialmente in questo sabato. I numerosi impegni e le possibili incomprensioni potrebbero portare qualcuno a maturare un sentimento di rabbia capace di degenerare in aspri conflitti. Attenzione a non dare spazio alle provocazioni, in attesa di una domenica leggermente migliore.

