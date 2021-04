Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Le previsioni per questo sabato 24 aprile 2021 dell’Oroscopo di Paolo Fox anche ai segni dei Gemelli, della Bilancia o dell’Acquario, ovvero i segni di aria, secondo quanto raccontato dall’astrologo nella sua consueta rubrica su Radio Latte e Miele.

Gemelli e Bilancia, cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox?

Per i Gemelli nonostante il 2021 si preannunci un anno ricco di opportunità, una Luna dissonante sembra rendere queste ore confuse e difficili da gestire. Le tensioni di questo fine settimana non basteranno però a spegnere la voglia di riemergere che potrebbe caratterizzare questi mesi e che potrebbe presto portare a scelte interessanti.

Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox per la Bilancia, dopo un inizio Aprile particolarmente faticoso, presto si potrà godere di alcune belle novità rese ancora più interessanti dall’arrivo nel segno della Luna. Chi si è trovato nella condizione di dover rinunciare a qualcosa presto sarà ricompensato, anche se alcuni progetti potrebbero richiedere più energie del previsto.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata per l’Acquario

Per quanto riguarda i nati sotto il segno dell’Acquario, la giornata di oggi potrebbe risentire in maniera particolare di alcuni dubbi maturati di recente, capaci di mettere in discussione alcune iniziative. Piccole soddisfazioni in arrivo.

