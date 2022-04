Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 aprile 2022/ Acquario, Gemelli e Bilancia: le stelle

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i segni di Aria? Oggi, domenica 24 aprile 2022, la Luna è ancora in Acquario, che ha delle sfide in cui cimentarsi in questi giorni. Ripartenza per i Gemelli e invece un po’ di confusione per i nati sotto il segno della Bilancia. Ma approfondiamo le questioni scoprendo insieme tutte le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, fornite tramite Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: battaglie per l’Acquario

L’Acquario in questi giorni vuole affrontare delle battaglie e vuole vivere meno agitazione in amore. Se un qualcosa è tornato, un ricordo, una passione o un’idea, vivila al meglio, perché la situazione sentimentale non è così ostile. Spesso però l’Acquario si mette in testa l’impossibile oppure, essendo trasgressivo, vuole sempre qualcosa che gli altri non hanno. I single adesso potrebbero essere più affascinanti.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Bilancia, ripartenza e caos

Ben venga questa domenica e il mese di maggio per i Gemelli, secondo l’oroscopo Paolo Fox: già dal 2, Venere non sarà più ostile nei vostri confronti, quindi chi ha avuto una crisi può ripartire. Solo in alcuni casi sarà ora di dire basta e non tornare più sui propri passi. Alcuni discorsi sono ancora aperti con un ex e attenzione alle situazioni di tipo legale o burocratico, le quali riceveranno risposte graduali dal 10 maggio.

I nati sotto il segno della Bilancia sembrano un po’ nel caos: o in attesa di una risposta oppure alcuni avvenimenti recenti vi hanno un po’ spiazzato. Nelle coppie, spiega l’oroscopo Paolo Fox, si registra un certo malumore, soprattutto in quelle di lunga data, non perché manchi l’amore, ma perché inevitabilmente quando uno dei due ha problemi, magari diventa musone e si vede che non c’è più il feeling di prima. Bisogna sfruttarla questa Luna, che oggi è in trigono, ovvero in aspetto buono, e aumenta anche il desiderio di amore fisico.

