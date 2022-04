Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 aprile 2022/ Capricorno, Toro e Vergine: la loro domenica

Che giornata sarà quella di oggi, domenica 24 aprile 2022, per i segni di Terra? Ecco l’Oroscopo Paolo Fox pronto a darci le sue risposte, quindi a illustrarci le sue previsioni relative ai segni Capricorno, Toro e Vergine. Da un discorso di soldi per i primi, alle sfide dei Toro, passando per le turbolenze amorose dei Vergine. Ecco allora le indicazioni fornite nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele.

Capricorno, importante la tranquillità secondo l’Oroscopo Paolo Fox

In questi giorni il lavoro e i soldi sono importanti per il Capricorno. L’Oroscopo Paolo Fox si rivolge soprattutto ai “capifamiglia”: non necessariamente in presenza di una coppia, ma in quanto punto di riferimento per i fratelli, per i parenti, per i quali dai sempre un grande aiuto, ma naturalmente devono rispettarti. Per quanto riguarda l’amore, via libera! Questa sera però, se vedi che qualcosa non va, non insistere. Da maggio alcuni rapporti andranno messi alla prova.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Vergine, energia…

Questa è una giornata a metà, fra la soddisfazione e l’incertezza, per il Toro secondo l’oroscopo Paolo Fox. Puoi già identificare quali possano essere gli obiettivi per il futuro, ma non metterti subito in gioco, anche perché hai subito degli attacchi spesso ingiustificati. Addirittura alcune coppie sono state attaccate dall’esterno e l’amore va recuperato. Ai cuori solitari dico di guardarsi intorno.

Questo periodo chiede ai nati sotto il segno della Vergine di fermarsi. Sappiamo che sei uno stacanovista che risolve sempre i problemi di tutti, ma anche tu sei fatto di carne e ossa e quindi se un amore è stato contrastato, proprio perché non sei stato tanto presente, o c’è da ricostruire un legame, ben venga questa situazione astrologica che è ancora un po’ pesante, ma migliorerà nel giro di poche ore. Contatti importanti e ritorno in scena. Maggio secondo l’oroscopo Paolo Fox è un mese che richiederà ancora una stretta a livello economico, con decisioni che impongono risparmi.

