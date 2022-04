Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 aprile 2022/ Pesci, Cancro e Scorpione: le previsioni…

Cosa devono aspettarsi i segni di Acqua oggi, domenica 24 aprile 2022? Lo spiegano le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la giornata odierna. Marte è ancora nel segno dei Pesci insieme a Giove e Venere, qualche disagio per Cancro e Scorpione. Ma non possiamo limitarci a questo, dobbiamo approfondire le indicazioni fornite dall’astrologo tramite la rubrica consueta su Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 25 aprile 1 maggio 2022/ Classifica, Segni flop: Pesci, Leone e…

Oroscopo Paolo Fox: Pesci, si riparte al meglio

Se c’è un problema di coppia o in questi giorni voi Pesci siete un po’ restii a dare delle spiegazioni in amore, non temete perché, dalla prossima settimana, si riparte al meglio. Lunedì 25 secondo l’oroscopo Paolo Fox avrete anche la Luna nel vostro segno zodiacale e, per questa domenica invece, il consiglio è di fare lo stretto indispensabile, ma di non dimenticare l’amore che resta protagonista nella vostra vita. Se non c’è, è probabile che voi siate vittima di qualche ricordo spiacevole o di timidezza. Naturalmente questo amore c’è chi lo trova anche tra persone care: non è affatto detto che l’amore sia solo quello di coppia. Certo è che chi ha la fortuna di avere un grande amore le sfrutta al meglio queste stelle e presto ufficializzerà una storia.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 aprile 2022/ Sagittario, Ariete, Leone: come andrà?

Oroscopo Paolo Fox: Cancro e Scorpione, qualche disagio

Forse nei nati Cancro c’è la tendenza a esagerare le cose, ma in questo momento siete molto critici e lo sarete ancora di più a maggio. Se pensate che l’amore più bello sia quello che vi fa soffrire, forse sbagliate, ma è certo che persino chi ha deciso di chiudere una storia continui a ripensarci. Nel lavoro invece avete già fissato alcune tappe, tuttavia forse siete un po’ scontenti, insoddisfatti. Attenzione a piccoli disagi secondo l’oroscopo Paolo Fox.

Va ricordato allo Scorpione che per il lavoro le soluzioni possono essere tante, da qui a settembre. È molto importante parlare chiaro con una persona che amate, al più presto: se ci sono da fare lavori insieme o progetti di coppia da spingere, questo è il momento migliore per fare scelte in più. Questa è una domenica che potreste sentirvi un po’ fuori gioco: è capitato recentemente agli Scorpione di non essere in perfetta forma, per cui anche in presenza di tanti progetti, è possibile che qualcuno abbia dovuto rimandarli per questo motivo secondo l’oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 25 aprile 1 maggio 2022/ Classifica, i segni al top: Ariete, Toro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA