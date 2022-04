Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 aprile 2022/ Sagittario, Ariete, Leone: come andrà?

Si è aperto un nuovo weekend anche per i segni di Fuoco. Cosa devono aspettarsi da questa domenica Sagittario, Ariete, Leone? Lo spiega l’Oroscopo Paolo Fox, che arriva in aiuto a darci le indicazioni. Ecco allora le previsioni per oggi, domenica 24 aprile 2022, secondo l’astrologo, fornite tramite Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario tra amore e lavoro

La giornata permette un recupero ai Sagittario secondo l’oroscopo Paolo Fox. Maggio, dal 2, vedrà Venere favorevole: chissà quanti hanno voglia di riscattarsi in amore. In casi eccezionali è possibile anche troncare una relazione, ma in situazioni meno gravi si può trovare una via d’uscita, se un rapporto non è stato al top. Ci sono questioni di soldi da vedere. Un consiglio: se devi fare fare una scelta che riguarda il lavoro, aspetta la seconda parte di maggio. Molti Sagittario, soprattutto quelli che lavorano part-time, credo che debbano fare delle consegne: tutto si muoverà in poche settimane. C’è anche chi è in ritardo!

Ariete e Leone, le incognite secondo l’oroscopo Paolo Fox

Parlando di energia, questa domenica non fa difetto agli Ariete. L’oroscopo Paolo Fox vi invita a pensare in maniera propositiva e pensare a un futuro migliore. Se qualcosa non va e non riesci a portare avanti un progetto, puoi anche chiudere perché, quando abbiamo un bel cielo, abbiamo la possibilità di fare ciò che vogliamo, nel limite del possibile. Un po’ di pazienza con alcuni amici che non sono stati dalla tua parte. Miglioramenti anche dal punto di vista fisico.

Oggi non c’è una grande energia per i Leone, per la Luna opposta. Più che altro l’astrologo vede questa vita costellata di punti interrogativi che diventeranno esclamativi, ma adesso siamo in una fase di interregno fra una richiesta, un’esame, una prova e la risoluzione ai problemi. Per il lavoro ci sono novità dalla seconda parte di maggio. Questo è un momento in cui devi valutare le tue stesse performance e aspetti delle conferme. In amore non essere troppo ansioso!

