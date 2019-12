Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 24 dicembre 2019: che Vigilia di Natale sarà per Sagittario, Capricorno, Pesci?

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Vediamo cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per i segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: il segno zodiacale sta per vivere un Natale interessante che sarà baciato dalla Luna e per questo il segno sarà più entusiasta e vorrà vivere delle belle emozioni. Venere è favorevole. C’è in testa un grande nuovo amore. Capricorno: Il segno non ama perdere tempo e quando una storia finisce, capita raramente nella vita, sembra che crolli un grande palazzo. All’inizio ci si sente perduti e si pensa di non poter ricostruire qualcosa ma qui si nota la fibra di questo segno zodiacale che riesce ad essere determinato nei momenti difficili. Acquario: si vuole riscoprire il potere dell’amore, grazie a questa Venere non sarà difficile. Il segno è anche uno di quelli che vuole vivere emozioni speciali. Si cercano non trasgressioni, ma qualcosa che faccia battere il cuore. Le amicizie tornano protagoniste in un periodo in cui c’è qualcosa da dire in più. Pesci: non si deve far venire in mente cose strane, è un Natale che può portare qualche lieve malinconia. Durante questa giornata si deve pensare a domani in maniera positiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA