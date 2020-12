Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 dicembre 2020/ Gemelli, Bilancia e Acquario

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Diamo uno sguardo ai Gemelli: questo è un periodo di ferme per via delle feste, pesa ancora di più in quest’anno così particolare. C’è tanta voglia di fare e si pensa già a gennaio e febbraio, quest’ultimo sarà un mese molto importante e ci saranno tanti pianeti attivi. Tra il 17 dicembre e l’11 febbraio ci saranno occasioni da sfruttare. Ecco la Bilancia: dopo due giorni pesanti ci si deve predisporre a vivere un Natale sereno. Questa dissonanza pesante di Giove e Saturno è ormai lontana. Si è liberi da costrizioni. Chi ha rimesso in gioco il proprio ruolo entro febbraio potrebbe avere delle soddisfazioni. Già ora c’è un buon recupero.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo con l’Acquario: si è un po’ turbati. Giove e Saturno sono nel segno, si è pensierosi perché sta per esplodere un’idea. Il 14 febbraio ci saranno molti pianeti che girano nel segno. Alcuni potrebbero avere dei problemi in amore.