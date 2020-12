Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 dicembre 2020/ La vigilia di Natale per Ariete, Leone e Sagittario…

Che giornata sarà per Ariete, Leone e Sagittario secondo Oroscopo Paolo Fox?

Torna come di consueto l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che torna anche oggi giovedì 24 dicembre 2020 con le nuove indicazioni segno per segno. Lo spazio torna protagonista nella rubrica Latte & Stelle sulle frequenze di Radio Latte e Miele ci occupiamo in particolare dei segni di Fuoco: dunque Ariete, Leone e Sagittario.

Ariete e Leone: scopriamo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Lo studio dell’oroscopo di porta al segno dell’Ariete: si deve vivere in maniera serena la giornata, preludio del Natale. Si è stati privati di libertà, ma aiutano le privazioni perché fanno capire l’importanza di quanto si aveva. Giove e Saturno in ottimo aspetto portano a un 2021 di buon auspicio. Ci potrebbero essere già dei progetti in vista della Primavera. Giove è tornato attivo. Leone: segno un po’ turbato, giornate da gestire con attenzione, si deve essere positivi con gli altri come sempre si sa essere. Soprattutto per il lavoro il segno sarà posto di fronte a un bivio. Per fare cosa si ha in mente si devono accettare dei compromessi. Si potrebbe essere messi al mezzo a questioni poco piacevoli. Si deve staccare la spina.

Sagittario: oroscopo Paolo Fox di oggi

Concludiamo con il segno del Sagittario: c’è voglia d’amare, torna una situazione legata ai sentimenti. Se c’è una storia da tanti anni potrebbe essere attratti da un terzo incomodo. Si pensa a un 2021 che rilancia le proprie emozioni. Si possono avanzare delle critiche, ma si supereranno con facilità.



