Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox della vigilia di Natale

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 24 dicembre 2021.

Per l’Ariete si prospetta un Natale di riflessione, così come votato alla riflessione sarà anche il 2022 che per questo segno sarà però anche un anno di preparazione. Un anno di parziale riscatto in attesa di un 2023 ancora più forte, importante sarà avere attorno una squadra che collabora, in famiglia o in lavoro, e sentirsi protetti come mai è successo nell’ultimo periodo. Chi sta intraprendendo un nuovo percorso lavorativo avrà tanto da fare ma potrà puntare al successo.



Per il Toro: secondo l’Oroscopo Paolo Fox in questa Vigilia c’è una luna favorevole per questo segno, a Natale può arrivare un bel regalo come un bacio o una carezza come richiesto da Venere. I nati Toro che non hanno una passione devono rendersi conto che hanno attorno persone interessate e c’è una buona sensualità: poi è lecito scegliere ma non bisogna dimenticare il vecchio detto che recita “ogni lasciata è persa”.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: è importante non frequentare gente noiosa, un avvertimento che vale anche a Natale per evitare stanchezza e fatica e non ritrovarsi a bloccare iniziative interessanti. Non vale la pena stare fermi un giro quando si è in buona forma. Adesso c’è l’impegno di vivere qualcosa di buono nel prossimo anno, soprattutto per chi aspetta una chiamata per la propria attività creativa. Amore un pochino sottotono.

