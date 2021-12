Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 24 dicembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: questo è veramente un grande cielo e ognuno potrà avere qualcosa di più rispetto a quanto costruito in passato, il futuro sembra davvero importante. L’unico lato debole di questo cielo riguarda le preoccupazioni relative ai soldi e al lavoro, ma sei in una fase in cui se più impegnato a risolvere tu i problemi agli altri e non viceversa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: è molto importante ritrovare un certo ordine mentale, questo periodo può regalare al segno qualcosa di più e ci sarà un Giove interessante anche per il denaro. E’ da circa un anno che si parla di soldi e problemi per la casa, importante risolvere qualche dubbio. L’amore per il momento è neutrale ma da marzo si tornerà in grande forma sotto questo aspetto.

Ariete, oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Salute, amore e lavoro: un anno di rivincita

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox per la vigilia Natale

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: conto alla rovescia perché tra poco un Giove importante sarà nel segno. Importante rimanere con i piedi per terra, chi è uscito da una storia difficile con questo Giove farà tantissimo, chi è di indole pessimista avrà un pochino meno. Sarà importante rimboccarsi le maniche visto che saranno importanti i rapporti che nasceranno in questo momento: in ogni caso se si pensa di avere intorno persone inadeguate o che ci hanno fatto del male sarà importante iniziare a guardarsi intorno, Giove in questo aiuterà.

Toro, oroscopo Paolo Fox 2022/ Lavoro, amore e salute: momento di svolta per i giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA