Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 24 dicembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine, le previsioni della vigilia di Natale secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea come una Luna favorevole è di grande aiuto, Sole e Luna in buon aspetto regalano forza, non dico che puoi sfidare tutti a tombola ma ci sarà anche un pizzico di fortuna in più. Le questioni di famiglia danno meno preoccupazioni e se ci sono delle persone che hanno dato delle ansie tutto cambierà in positivo, sarà interessante trovare un po’ di tranquillità nelle prossime 48 ore.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: ci sono delle opposizioni planetarie, il che non vuole dire che le cose non vanno bene, ma bisogna innanzitutto fare attenzione alle persone che piacciono ma sono impossibili da raggiungere. Se poi in amore c’è qualche reticenza forse a Natale bisogna gettare la spugna e cercare un equilibrio, non è escluso che sia arrivata una piccola delusione. Sarà un Natale da passare con le persone che si amano di più all’insegna del motto “pochi ma buoni”.

Il Leone è già pronto a nuove sfide, ti senti sempre migliore alla fine di un anno. Il transito di Giove sarà molto utile da maggio in poi, con l’esperienza maturata negli ultimi tempi si potrà spuntare a scalare la vetta. Qualche disagio in amore ma solo perché sei concentrato su altre vicende, questo Natale nasce comunque in maniera equilibrata.

