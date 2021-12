Oroscopo Paolo Fox oggi 24 dicembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 24 dicembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox bisogna fare le cose con calma, chi non ha chiarito alcune tensioni dovrà farlo adesso, attenzione nei rapporti di lavoro ma ora è tempo di pensare a un Natale che nasce con una Luna neutrale. Dunque anche se ci sono stati problemi in famiglia si può fare buon viso a cattivo gioco. A dire il vero l’amore è un po’ eremita negli ultimi mesi, bisogna trovare un accordo col partner se ci si trova a fronteggiare esigenze diverse.

Se sei dello Scorpione c’è una Luna favorevole per un Natale importante. Già a gennaio Giove inizierà per questo segno un transito interessante, con queste stelle c’è la possibilità di andare lontano. Quest’aria positiva si legge perché Venere porta assieme alla Luna il desiderio di amare e di stare con una persona casa. In arrivo una buona notizia o un dono che potranno sicuramente renderti più sereno.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: è importante non annoiarsi, questa Luna è un po’ particolare. Stare in famiglia è piacevole, importante però non stare a discutere e non fare polemiche: il 2022 lancia verso nuovi progetti, nei prossimi mesi ci sarà da approfondire questo aspetto che sarà centrale con l’anno nuovo.

