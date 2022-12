Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 dicembre 2022/ Acquario, Scorpione, Leone, Toro

L’Oroscopo Paolo Fox corre in nostro aiuto anche oggi, sabato 24 dicembre 2022, per fornirci le sue previsioni sulla giornata odierna. Una giornata particolare, visto che parliamo della Vigilia di Natale. Ma si tratta anche di una fase transitoria tra un anno che si chiude e uno che si sta per aprire. Ancor più importanti, dunque, le indicazioni dell’astrologo nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele, in occasione della rubrica Latte e Stelle. In questo caso, ci soffermiamo su coloro che sono nati sotto i segni di Acquario, Scorpione, Leone e Toro. Amore e passione, forma e salute, poi lavoro e soldi… Sono tanti gli aspetti affrontati dall’astrologo e da scoprire proseguendo nella lettura…

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Scorpione

Acquario, buona giornata secondo l’oroscopo Paolo Fox: un segno che può affrontare il mondo! Molte le possibilità di superare una prova o un esame, lo dico in anticipo, per la primavera 2023 e chi è rimasto fermo per molto tempo troverà, proprio in questi giorni, una bella conferma. Se hai trovato la persona giusta, in queste ore capirai che non hai sbagliato.

Scorpione, tanti pianeti dalla tua parte! L’oroscopo Paolo Fox si augura che questo 24 dicembre sia preludio di un 25 pieno di passione, baci e anche di un pizzico di nostalgia: non ci ricordiamo mai che lo Scorpione, governato da Marte e quindi sempre piuttosto potente e positivo, è anche un grande nostalgico e una persona capace di vivere dei momenti di grande romanticismo, soprattutto se pensa di aver perso qualcosa nel passato. Mercoledì sarà una giornata importante: lo dico in anticipo.

Oroscopo Paolo Fox, la Vigilia di Natale di Leone e Toro

Leone, Giove è tornato favorevole da quattro giorni secondo l’oroscopo Paolo Fox! Sarà un grande cielo, quello del 2023, che forse ti metterà un po’ in imbarazzo a livello economico solo nella seconda parte e quindi ecco perché ti chiedo di gestire al meglio, fin da adesso, tutto quello che fai, come gli incontri e le relazioni, anche e soprattutto di lavoro. Non escluderei incontri occasionali e piacevoli emozioni. A tutti i Leone che hanno fatto “un nodo al fazzoletto”, perché si sono sentiti un po’ messi da parte sul lavoro o che hanno attivato troppe polemiche negli ultimi tempi, consiglio relax.

Toro, che bella giornata per sfidare i parenti a tombola o anche semplicemente per cominciare a impostare mosse decisive per il futuro. L’oroscopo Paolo Fox augura che questo cielo aiuti soprattutto le coppie che sono in crisi, quelli che magari devono stipulare un contratto o mettersi d’accordo con qualcuno, perché avere Sole, Luna, Venere e Mercurio in aspetto buono non è cosa da poco. E chissà che finalmente non si sia compiuto quel momento di grande importanza di cui ho già parlato: da quando Urano è entrato nel segno, diversi anni fa, tu hai già maturato l’idea di cambiare e forse qualche novità è alle porte. Chi ha lasciato delle situazioni difficili ora non le rimpiange, anzi!

