Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 dicembre 2022/ Capricorno, Bilancia, Cancro, Ariete

La fine dell’anno si avvicina, ma ancor di più le feste di Natale, ormai alle porte. Possiamo contare sull’Oroscopo Paolo Fox per capire come affrontare questi giorni al meglio, a partire da oggi, sabato 24 dicembre 2022, che è la Vigilia di Natale. In questo approfondimento sono disponibili le previsioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele, nello specifico nella rubrica Latte e Stelle, per quanto riguarda nello specifico i nati Capricorno, Bilancia, Cancro e Ariete. Cosa devono aspettarsi questi segni nella giornata odierna su amore, lavoro e salute? Ma lo sguardo dell’astrologo è più ampio, quindi ci sono anche valutazioni su orizzonti più ampi…

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno e Bilancia: la Vigilia di Natale

Capricorno, l’oroscopo Paolo Fox ha tante volte detto che questo 2023 in arrivo sarà un anno di successo e di fatica iniziale che però sarà ripagata. Non c’è nulla di peggio che lavorare tanto e non ottenere, invece tu, in questo momento, hai una scia importante di successo, di feeling con le persone che ti circondano. È probabile che alcune scelte sentimentali non siano comprese da tutti, ma vai avanti! I cuori solitari possono trovare l’amore, ora che Venere è molto intrigante.

Bilancia, c’è del nervosismo addosso, forse piccoli problemi familiari, spiega l’oroscopo Paolo Fox. Senza esagerare, si può cercare una soluzione. Piccoli rimproveri possono essere stati fatti nella coppia: c’è chi è insieme da tempo e reclama maggiore attenzione, c’è chi pretende una maggiore partecipazione alla vita quotidiana e se c’è un’attività comune o comunque una tensione in corso, massima prudenza, perché la competizione non aiuta a stare insieme bene. Questo è un Natale in cui cerchi maggiore tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Cancro e Ariete

Cancro, avere opposizioni planetarie non vuol dire che le cose vanno male, però chissà quanti Cancro, agitati sul lavoro o nervosi per altri motivi, in questi giorni stanno un po’ di più per conto proprio. Chi ha un rapporto di coppia o convive con una persona non deve maturare dubbi e soprattutto non dovrebbe far maturare dubbi al partner, perché un atteggiamento un po’ schivo può far pensare che qualcosa non vada per il verso giusto. L’amore ha bisogno di tranquillità, avverte l’oroscopo Paolo Fox, ma il tuo cuore non è del tutto in pace, quindi questo sarà un Natale assorto.

Ariete, recuperare ottimismo non è difficile, anche perché tu sei il tipo che dà entusiasmo agli altri e che regala molta energia a tutti quelli che lo circondano. Quindi non smettere mai, secondo l’oroscopo Paolo Fox, di essere disponibile al dialogo e lo dico anche e soprattutto se, in questi giorni (non dovrebbe essere così, perché l’aria del Natale dovrebbe rendere tutti più buoni), ci sono delle controversie, perché alcuni Ariete presi dal lavoro o con in corso diverse tensioni, negli ultimi tempi sono un po’ stanchi e quindi questo è un Natale in cui le polemiche potrebbero saltar fuori in maniera del tutto improvvisa: attenzione.

