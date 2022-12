Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 dicembre 2022/ Pesci, Sagittario, Vergine, Gemelli

La Vigilia di Natale è arrivata e con essa le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. Del resto, quello con l’astrologo è un appuntamento fisso, a cui non ci sottraiamo neppure oggi, sabato 24 dicembre 2022. Anzi, è l’occasione per capire, tramite le sue indicazioni a Radio Latte e Miele, nel corso della rubrica Latte e Stelle, come sarà questo weekend natalizio. Come devono prepararsi, ad esempio, coloro che sono nati sotto i segni di Pesci, Sagittario, Vergine e Gemelli. Non si tratta solo di capire che giornata sarà, quali sono i consigli su amore, salute e lavoro, ma anche di valutare come potrebbe chiudersi questo anno. Dunque, ogni domanda potrebbe trovare a breve risposta…

Oroscopo Paolo Fox, la Vigilia di Natale di Pesci e Sagittario

Pesci, bene sfruttare le intuizioni! In famiglia c’è qualcosa che non va da quest’estate, avverte l’oroscopo Paolo Fox: una preoccupazione per una persona che non sta bene oppure sei tu che, in qualche modo, hai perso un riferimento? Capisco che sia difficile ritrovare tranquillità, però sappi che il 2023 ti permette di scegliere, di imporre il tuo punto di vista, di andare per la tua strada. Non hai più tempo di ascoltare o dire bugie che potrebbero toglierti da provvisori imbarazzi: è un cielo di recupero con un Natale che nasce con molti pianeti attivi. Quindi, forza e coraggio! Spero che tu riceva un regalo in più!

Sagittario: Giove, il tuo pianeta guida, tornato favorevole da poco, va sfruttato assieme alla tua bella dose di ottimismo e di positività. L’oroscopo Paolo Fox può dirti che già, nel corso della serata, gli incontri funzionano. Le parole possono aprire le porte del cuore e soprattutto, in questo momento, tu avresti bisogno di verifiche a livello mentale, perché va bene la passione e la relazione fisica, però anche condividere l’idea di un viaggio o di un progetto di lavoro sarebbe molto importante: è l’occasione giusta per rimettersi in pista.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle Vergine e Gemelli

Vergine, questo è un Natale più speranzoso e l’oroscopo Paolo Fox si augura anche più forte a livello fisico, perché quante volte ho ripetuto che questo dicembre è iniziato in maniera inquieta? Tu però inquieto ora lo sei meno. Forse sei un po’ diffidente, ma questo fa parte della tua natura. Per quanto riguarda l’amore, consiglio, a quelli che sono rimasti troppo lontani dal partner, di mantenere un atteggiamento più morbido e soprattutto di ritrovare un po’ di tranquillità. Comunque andiamo incontro a un anno particolare e molti mi chiedono: avere Saturno opposto cosa vuol dire? Significa tagliare rami secchi: è un po’ come avere un armadio pieno di cose vecchie, che non si usano più, un po’ confuso. Cosa facciamo? Eliminiamo quello che non va più bene e lasciamo solo quello che ci piace. Per te, il 2023 sarà da riorganizzare, ma comunque molto importante.

Gemelli, no agli sforzi, il diktat dell’oroscopo Paolo Fox. Potresti ancora pensare a quello che è successo agli inizi del mese. Certo che se c’è un problema burocratico o di soldi bisogna ancora stare un po’ attenti. Vergine e Gemelli sono segni che da una parte hanno il potere di divertirti e di stimolarti a livello mentale, ma a volte anche di infastidirti. Un po’ di noia nel rapporto di sempre andrà contrastata. Diciamo che questo è un Natale un po’ diverso: forse lievemente agitato per alcune questioni di lavoro che dovrai affrontare a gennaio.











