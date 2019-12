Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 dicembre/ Leone, Vergine e Bilancia, Natale importante per…

Che Vigilia di Natale sarà per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Seguendo l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: giornata attiva e interessante con un Natale importante. Le stelle proteggono il segno e in queste ore può arrivare un bel regalo che non è solo quello sotto l’albero, potrebbe esserci qualcosa di più come un sentimento che rinasce o la forza di dire stop. Vergine: martedì e mercoledì sono giornate in cui fare la massima attenzione, si devono evitare conflitti in famiglia. Si può discutere per cose banali, non si tollerano le persone confusionarie che però si attraggono perché divertono. Bilancia: in questo periodo si dovrebbero dimenticare le tensioni vissute nel lavoro, per questo si parla di conflitti ed estrema fatica. Il successo non manca ma a volte ci si chiede “chi me lo fa fare”. La vita è fatta di lavoro e di guadagni, ma ci sono anche delle altre priorità. Scorpione: molti stanno notando che tutto costa più fatica. Anche chi dorme bene di notte, la mattina ci si sente già stanchi. Forse perché non va di fare sempre la stessa vita, a volte ci si impigrisce quando già si conoscono in anticipo le cose che si vivranno nelle ore successive. Ci vorrebbe qualcosa di stravagante e divertente. Quando si devono fare tante cose ci si riduce all’ultimo e questo potrebbe essere un problema.

