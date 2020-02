Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 febbraio-1 marzo 2020/ Cancro, Bilancia, Sagittario, Vergine, Ariete e…

OROSCOPO PAOLO FOX CLASSIFICA SETTIMANA, SEGNI FLOP

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci porta ad analizzare la classifica della settimana partendo dal basso, ecco le posizioni dalla 12 alla 10. Cancro: avere tanti pianeti in opposizione sicuramente non facilita le cose. In questi giorni lo sguardo diventerà un po’ severo. Le opposizioni planetarie non indicano crisi inesorabili, ma si sta lottando per emergere. Nel lavoro ci sono cose provvisorie. Nella seconda parte dell’anno ci sarà un grande evento con questo Saturno che piano piano non sarà più in opposizione. Superata l’estate queste tensioni saranno ridotte al minimo. Bilancia: il mese di marzo avrà delle opposizioni planetarie o meglio quadrature. Ci sono delle cose che si devono affrontare e per le quali non si è del tutto certi. Si maschera questa situazione con il sorriso, ma come si fa ad andare avanti con dei dubbi. Sagittario: il segno spera in eventi migliori, in qualcosa di nuovo e importante. Si spera di ritrovare creatività perduta. Questo segno se non crea non si diverte, conta l’estetica ma non guardarsi allo specchio ma qualcosa di più profondo.Per esempio qualcosa che si può ammirare nella natura.

SEGNI IN CALO OROSCOPO PAOLO FOX

Saliamo nella classifica dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni che vanno dalla posizione numero 9 alla numero 7. Vergine: ci si merita il giusto relax dopo un mese in cui si tira come treni. La scorsa settimana magari è capitato qualcosa di nuovo con delle chiamate. E’ un periodo fertile per chi vuole cambiare qualcosa nella vita. Come tutti il segno può andare giù di corda. Si parte un po’ sottotono, si è fiacchi anche se pieni di cose da fare. Qualcosa si potrebbe rimandare. Ariete: la tensione esiste più che altro nelle questioni di carattere pratico. Se c’è una situazione stabile in questi giorni si è comunque un po’ contraddittori nei confronti di sé stessi. In poche ore però si può passare da un pensiero all’altro. E’ un continuo recuperare emozioni e sentimenti. Il tutto è problematico dall’inizio dell’anno. Difficoltà nel raggiungere gli obiettivi che però si riuscirà a centrare. Capricorno: si deve dimostrare agli altri quanto si è forti e bravi a tornare in sella, questo stressa. Il segno è molto ambizioso, forse il più ambizioso dello zodiaco, si vuole primeggiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA