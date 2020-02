Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 febbraio-1 marzo/ Classifica settimana: Pesci e Scorpione al top (I Fatti Vostri)

Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 febbraio 2020: Toro, Leone e Gemelli in crescita

L‘oroscopo di Paolo Fox torna puntuale a I Fatti Vostri, ecco i segni dalla sesta alla quarta posizione. Toro: le premesse per la stagione che stanno per arrivare ci sono tutte in un cielo davvero molto bello. C’è bisogno di elevarsi un pochino. Se si è pensato troppo alle questioni di soldi ci si dovrà soffermare sull’amore. Tra pochi giorni entrerà Venere nel segno magari qualcuno si potrebbe innamorare. C’è una situazione di benevolenza da parte delle stelle che indica anche ritorno di amori passati. Gemelli: si ama leggere e scrivere, quando si sente che qualcosa non va con delle tensioni interni si decide di fare una delle due cose per sfogarsi. La maggior parte dei nati sotto questo segno hanno un diario scritto in giovinezza che è lì. Si deve e vuole mettere nero su bianco tutto quello che si sente. Lebone: il segno torna in sella. C’è grande voglia di innamorarsi in questo periodo. Se c’è una grande passione si è rafforzata grazie a questa Venere. A marzo se qualcuno fa il biricchino sarà defenestrato.

Pesci, Acquario e Capricorno al top per l’oroscopo di Paolo Fox

Concludiamo la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox con il podio dalla terza alla prima posizione. Acquario: Adesso il segno è sempre più vicino a quello che è un burrone. Si sa che si sta per arrivare a un momento di grande decisione, forza ma anche di tribolazione. Questo Saturno che sta per arrivare indica la strada nuova da seguire. Forse può precludere alcune cose che non si devono fare. Pesci: si deve amministrare al meglio il cielo, senza sensi di colpa che albergano in tutti i segni d’acqua. Si può raggiungere una strada spirituale e filosofica importante. La vita è anche andare a lavorare e pensare ai soldi, ma anche altro se no impazziremmo. Ci sono gli hobby, le passioni, la creatività. Tutto in questo momento va praticato come se si dovesse nutrire sé stessi. Scorpione: Venere è favorevole. Si è sotto pressione dalla fine di dicembre, qualcuno deve ancora recuperare. Chi è stato male da questa settimana sentirà un grande vigore e una grande voglia di ripartire. A volte ci si mette in un angolo per prendere tempo, ora però questo è finito.

